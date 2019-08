Caroline Seger: ”Upp med korten på bordet”

Följetongen kring dam- och herrlandslagsspelarnas ersättningar under samlingar och mästerskap har tagit fart ordentligt under de senaste veckorna. Anledningen är att en anmälan om misstänkt lönediskriminering tagits upp av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ett välkommet beslut, tyckte VM-spelaren Julia Roddar i en tidigare intervju med TT.

– Det är intressant att veta om det är någon skillnad. Man hoppas ju att lönerna är lika, sade hon.

”Inget att dölja”

Caroline Seger, med 200 landskamper på meritlistan, är inne på samma spår som sin yngre landslagskollega.

– För vår del finns det verkligen ingenting att dölja, så för spelarnas del är det inga problem. Det är bara upp med korten på bordet så får vi se vad det visar, säger landslagskaptenen.

SvFF anser att dess avtal är rättvisa och jämställda och håller på att ta fram ett underlag som ska redovisas för DO senast den 16 augusti.

TT: Har ni spelare någon aning om hur det ser ut?

– Nej, inte alls. Det är en fråga för förbundet och det är det som får visa det som måste visas, säger Seger.

Fokus på damallsvenskan

TT: Är det något ni landslagsspelare pratat om sinsemellan?

– Nej, nu har vi ju inte setts sen VM. Efter VM har allt fokus varit på damallsvenskan så man har varit ganska avskärmad från verkligheten i landslaget.

Om DO anser att SvFF bryter mot diskrimineringslagen måste förbundet införa korrigeringar.