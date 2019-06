Foto: Bildbyrån

Collina försvarar VAR: ”Verkligen nöjd”

VAR-har hamnat under lupp under sommarens VM. Kritik har riktats från många håll mot den nya tekniken. Men FIFA:s domarchef Pierluigi Collina är nöjd.

– Jag är verkligen nöjd med hur VAR har fungerat såhär långt. Även om några få misstag har gjorts, är det förståeligt men inte önskvärt, säger Collina under en presskonferens.

– Det handlar om tid eller att ta ett riktigt beslut. Man kan inte få alla rätt och samtidigt vara jättesnabb. Domarna vill också vara så snabba som möjligt, men behöver tid för att göra det korrekt, säger Collina. Förvånad över kritiken Domarnas nya, hårdare syn på straffar har skapat en del uppståndelse. Om målvakten lämnar linjen innan bollen har slagits och straffen inte går in i mål ska den slås om. Något som Tomas Dennerby och Nigeria blev varse om. – Vi är helt ärligt överraskade över kritiken. Varje gång vi gör regeländringar så diskuterar vi det med representanter från olika förbund tills vi kommer fram till en överenskommelse. Om något står skrivet i reglerna så är det av en anledning. Annars finns det ingen anledning att spelarna ska följa reglerna, säger Collina. Collina medger att misstag har gjorts, men att det är naturligt med en del barnsjukdomar. Att det skulle vara fel att kasta in de kvinnliga domarna som inte använt VAR i skarpt läge tidigare i hetluften håller han inte med om. – Damernas VM är vår flaggskeppsturnering 2019. Vi anser inte det här mästerskapet vara ett experiment. De här lagändringarna har implementerats i alla sommarens turneringar. Om vi har ett verktyg som ger oss möjligheten att se något som bryter mot reglerna kan vi inte ignorera det. Han ger ett exempel: – Om vi bortom tvivel kan visa att en spelare befinner sig i en offside-position så spelar det ingen roll om det är två centimeter eller tjugo meter. Det finns inte lite eller mycket offside.