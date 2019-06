Omdiskuterade VAR-regeln tas tillfälligt bort. Foto: Bildbyrån

Omdiskuterade VAR-regeln tas tillfälligt bort

Målvakter som lämnar mållinjen på en straff under VM kommer inte längre att bestraffas med gult kort. Det meddelade det regelbeslutande organet Football Association Board (IFAB) i dag. Den nya regeln tas in som ett undantag under VM.

– Både FIFA och IFAB anser att varna en målvakt som gör fel vid en straff. Det är inte nödvändigt i matcher med VAR och riskerar att snedvrida situationen om målvakten skickas ut, skriver IFAB i ett uttalande.

Det har varit en av VM:s stora snackisar, precis som för ett år sedan, VAR. Många beslut har tagits med hjälp utav VAR och många beslut har kritiserats. Till exempel USA:s, trots VAR-granskning, mål i går. I flera matcher har straffar slagits om efter att domaren efter VAR-granskning tyckt att målvakten lämnat sin mållinje för tidigt. Målvakterna har också varnats i samband med detta – en regel som nu tillfälligt tas bort, vilket fotbollens beslutsorgan IFAB beslutade i dag. Så här tycker SVT Sports expert Frida Östberg i VAR-frågan.