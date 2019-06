Experten om VAR: ”Det tar bort en del av sporten”

Senast i går tappade Skottland sin möjlighet till en åttondelsfinal efter att Argentina kvitterat på en VAR-dömd straff. Videogranskningen tog flera minuter men tillägget blev inte i närheten av den tid som VAR-kaoset tog.

– Det tar alldeles för mycket uppmärksamhet just nu och domarna följer det inte linan ut. När ska man blåsa? När målvakten slänger sig för tidigt eller när spelare springer in i straffområdet? Just nu tar det bort en del av sporten, säger Frida Östberg.

I matchen mellan Frankrike och Norge så fick Frankrike slå om en missad straff för att norska målvakten slängde sig, men inte för att franska spelare sprang in i straffområdet. Men kanske kan händelserna som varit bädda för ett slutspel där spelarna lärt sig nivån.

– Nu känner man att både spelare och domare börjar hitta läget att förhålla sig till det.

Kritiken lär komma från spelarhåll

– Jag tror spelarna sparar på sin åsikt just nu men jag tror att det kommer komma upp efter turneringen när spelarna inte har matcher att fokusera på, säger Östberg, som har sin åsikt i VAR klar.

– Det ska vara ett komplement i tydliga fall, annars ska man undvika att granska, tycker jag.

VAR har inte använts i kvalspelet till VM.

– Det är dumt att använda VM som en testperiod. Det är väl klart att man hade velat testa det i kvalet, men sen förstår jag den ekonomiska aspekten, för hade man testat det i kvalet hade man behövt göra det på alla matcher, säger Östberg.