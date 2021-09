EM-arena tar färre än 5 000 – trots väntad publiksuccé

I augusti, med knappt ett år kvar till fotbolls-EM, rapporterade Uefa att 140 000 matchbiljetter redan hade sålts. Enligt deras prognoser väntas siffran stiga till 700 000 och mästerskapet väntas bli det största kvinnliga idrottsevenemanget någonsin.

– Intresset kommer från fans över hela jorden, vilket visar hur viktig europeisk damfotboll har blivit. De här siffrorna saknar motstycke inom kvinnlig idrott i Europa, sa Nadine Kessler, damfotbollschef på Uefa, i ett pressmeddelande.

Trots jätteintresset är flera av arenorna mindre än under tidigare mästerskap. Manchester City Academy Arena har endast har plats för 4 700 åskådare. Där kommer tre gruppspelsmatcher att avgöras under EM. Leigh Sports Village har en publikkapacitet på 8 000, där kommer fyra matcher att spelas – en av dem är en kvartsfinal.

”Man vill spela på de största arenorna”

– Man vill spela på de största arenorna, och det är vad vi har gjort under de senaste mästerskapen, så du förväntar dig att den trenden kommer att fortsätta. Så det är förstås besvärligt om man sedan måste spela på arenor som är mindre och om det betyder att det inte finns tillräckligt med plats för alla som vill komma och titta, säger Lise Klaveness till NRK.

Som jämförelse tog den minsta arenan under EM 2017 i Nederländerna in 10 500 åskådare. Under VM 2019 i Frankrike hade den minsta arenan plats för 20 068 personer.

Men EM 2022 har inte bara förlagts till små arenor. Sex av tio har kapacitet för 30 000 åskådare eller fler, finalarenan Wembley kan ta in 89 000 fans.