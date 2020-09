Fjärde raka vinsten för Rosengård

I det senaste mötet mellan lagen slutade det med en klar 6–0-seger för Rosengård. Favoritskapet låg givetvis på tabellettan Rosengård även inför denna match.

Och visst blev det en klar seger för Rosengård även denna gång, dock inte med samma jättesiffror.

18 minuter in i matchen tog Rosengård ledningen. Sanne Troelsgaard skickade in ett inlägg till Anam Imo som befann sig fint placerad i målområdet. Imo satte dit pannan och nickade in 1–0.

Anvegårds toppar skytteligan

I den 70:e minuten kom 2–0 när Anna Anvegård mycket skickligt skickade in sitt elfte mål för säsongen. Sju minuter senare kom 3–0, återigen genom Anvegård som därmed går upp i ensam skytteligaledning med tolv fullträffar. Anvegård finns med i den svenska landslagstruppen som samlas kommande vecka för att spela EM-kvalmatcher mot Ungern och Island.

Detsamma gäller för målsprutan Mimmi Larsson som på senare tid dock dragits med skada och missade även dagens match.

Med sju omgångar kvar av damallsvenskan är Rosengård fortfarande serieledare, nu på 38 poäng, trots att den största utmanaren Göteborg vann borta mot Djurgården under söndagen. Göteborg har nu spelat in 35 poäng. Dessutom fyller Rosengård på sviten som obesegrade, tolv matcher utan förlust är regerande mästarna uppe i nu.