Göteborgsderbyt avbrutet på grund av pyroteknik

Första derbyt mellan IFK Göteborg och Gais på sju år. Efter en mållös första halvlek, ställning 0-0, avbröts matchen efter att Blåvitts klack tänt bengaler, avfyrat fyrverkerier och smällare i början på andra halvlek. Samtliga spelare beordrades av planen och Gais-målvakten Marko Johansson höll sig för ena örat när han lämnade planen.

– Våran spelare fick en smällare nära örat, det brusar, säger Gais tränare Bosko Orovic till C More.

– Det är bara att hoppas att det gick bra för Johansson, säger kommentatorn Patrik Westberg.

Ett långt möte hölls på Bravida Arena huruvida matchen skulle fortsätta spelas eller inte.

Matchen avbröts

– Jag är oerhört besviken. Sånt här ska inte hända. Jag hoppas ändå att matchen spelas klar, säger Mats Engström, ordförande i IFK Göteborg till Aftonbladet.

Så blev det inte. Efter en lång paus kom beskedet att matchen inte kommer att återupptas under kvällen.

– Det handlar om spelarnas säkerhet, det står vi bakom. En underbar stämning tills det här hände, det är under all kritik, säger Orovic.

”Mer likt nyårsafton än fotbollsmatch”

Svenska fotbollförbundets matchdelegat, Niklas Bengtsson, meddelar att matchen kommer spelas klart i morgon utan publik.

– Vi har haft ett avbrott på 45 minuter och då är det bättre att spela klart matchen imorgon utan publik. Vilken tid matchens spelas meddelas under kvällen, säger han till C More.

Vad är det ni bedömer när ni tar beslutet att inte fortsätta i kväll?

– Vi har i den här matchen bengaler, knallskott och fyrverkerier och det träffar nära spelare. Hela planen är full av pyropjäser och alla i matchmötet är överens om att det var mer likt nyårsafton än en fotbollsmatch.