Hammarby förlänger med Bojanic

Inför förra säsongen kom Darijan Bojanic till Hammarby från Helsingborg och Bojanic var ordinarie på mittfältet när Hammarby slutade trea i allsvenskan. På 29 matcher gjorde han elva assist och fyra mål. Och redan efter en säsong i klubben har han valt att förlänga kontraktet till 2023.

– Jag är väldigt glad över den här förlängningen. Att Hammarby vill detta är ett tecken på att man har gjort någonting bra, så det känns jäkligt skönt att ha det här på plats, säger Darijan Bojanic till klubbens hemsida.

”Passar perfekt”

Jesper Jansson, sportchef i Hammarby, är glad över förlängningen.

– Darijan har under året övertygat många och visat att han är den spelare som jag trodde han skulle utvecklas till i Hammarbys miljö och spelsätt. Nu fick vi en möjlighet att tidigt gå in och förlänga hans avtal och det vore dumt att inte ta den chansen. Sedan har Darijan ett Hammarby-DNA och en spelintelligens som passar perfekt in i Stefans (Billborn) och Jockes (Björklund) tankar. Jag är övertygad om att Darijan kommer att utvecklas ännu mer hos oss i Hammarby, säger Jesper Jansson.