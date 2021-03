Janne Andersson: ”Då är det inte roligt att möta oss”

Efter en tveksam insats mot Georgien i veckan studsade Sverige upp i kväll och slog Kosovo med 3-0 på bortaplan.

Sex poäng av sex möjliga – och förbundskapten Janne Andersson var knappast besviken efter den blågula insatsen.

– Vi var lite sökande förra matchen, men nu tog vi tag i det och det var roligt att de hur vi tar oss an matchen på ett kontrollerat och tydligt sätt. Man mår bra som tränare när man ser det här, säger han till C More och fortsätter:

– Jag har hunnit säga till spelarna att det var en väl genomförd match. Det är tydligt att vi hittar rätt igen efter matchen sist och det är många spelare som gör det väldigt bra.

”Inte roligt att möta oss”

Bland spelarna som gör det bra räknar Andersson upp ett par, bland annat Zlatan Ibrahimovic och Filip Helander.

– När vi sätter den längre bollen är Zlatan fantastisk i det spelet, på att få fast bollen. Jag tror att varken han eller jag bryr sig om han gör mål. Bidrar han med det han gör till vårt spel är det inte roligt att möta oss om vi använder honom på rätt sätt, säger han och fortsätter:

– Även Filip och Victor (Nilsson Lindelöf) gör det bra mot deras ensamma och tunga forward (Vedat Muriqi), och Emil (Forsberg) kan göra ett par mål i kväll. Alla ska ha klart godkänt. Till träningsmatchen mot Estland tänker jag i huvudsak starta med de som inte fått spela de här två matcherna.

SVT Sports expert Daniel Nannskog var också nöjd med kvällens insats.

KLIPP: Janne om kritiken från Henke Larsson (24/03-21)