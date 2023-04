Angel Di Maria bröt dödläget i den 83:e minuten och gjorde 1-0 för Juventus – trodde alla.

Men, Nicolo Fagioli hade precis innan målet gjort sig skyldig till en förseelse när han fällde en Napolispelare på andra sidan planen.

Så efter VAR-granskning dömdes målet bort.

I den 86:e minuten byttes Giacomo Raspadori in för gästerna, och det skulle visa sig vara ett succédrag från tränaren Luciano Spaletti. För bara några minuter senare klev han in i hjälterollen och prickade in matchavgörande 1-0 på stopptid.

Nu är Napoli nära att ta första titeln i Serie A sedan 1990. Laget har 17 poäng ner till tvåan Lazio, medan Juventus är trea på 59 poäng.