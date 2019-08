Förbundet svarar Seger: ”Alla har rätt till sin åsikt”

– Det är ett omfattande arbete som måste göras kring de frågeställningar vi har fått, så vi har fått en förlängd svarstid till den 6 september. Vi jobbar med det nu helt enkelt, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand till SVT Sport.

Frågeställningarna kom i en begäran om yttrande från DO i slutet av juli. Bland annat frågar man: ”Vilka former av ersättningar får damlandslagsspelarna respektive herrlandslagsspelarna genom SvFF?” och ber samtidigt förbundet att redovisa samtliga former av ersättning, bonusar och andra förmåner inkluderat.

Kan tvingas bryta sekretessen

Man ber också SVFF att beskriva avtalen mellan förbundet och landslagen. Ett arbete som är så pass omfattande att förbundet fått ytterligare tre veckor på sig att besvara frågorna.

– Vi kommer naturligvis att återkoppla till DO på ett korrekt och bra sätt, säger Håkan Sjöstrand till SVT Sport.

Tidigare har SvFF inte velat redovisa några avtal, man har hänvisat till att avtalen skrevs under sekretess. Nu ombeds man efter många turer att redovisa dem ändå.

– Jag vill inte föregå någonting. Vi kommer att svara DO på det sätt som vi anser vara korrekt. Det får sen leda processen vidare, säger Håkan Sjöstrand.

Svaret till Seger: ”Alla har rätt till sin åsikt”

Damfotbollsprofiler och landslagsspelare har manat förbundet till att lägga korten på bordet. Så sent som under måndagen uttalade sig Caroline Seger för TT:

– För vår del finns det verkligen ingenting att dölja, så för spelarnas del är det inga problem. Det är bara upp med korten på bordet så får vi se vad det visar, sade hon.

Generalsekreteraren vill inte ge sig in i något ordkrig.

– Alla har rätt till sin åsikt och att tycka vad man vill. Jag ser ingen anledning till att kommentera eller recensera olika uttalanden som görs men det är bra att man framför sina åsikter, svarar Håkan Sjöstrand.

Om DO skulle finna att det har förekommit diskriminering kan de som yttersta konsekvens ta ärendet till domstol. Myndigheten har själv ingen makt att straffa förbundet.