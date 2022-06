Målvakter:

Elvira Björklund, Djurgårdens IF

Serina Iddrisu Backmark, AIK

Utespelare:

Evelina Duljan, Kristianstads DFF

Elma Junttila Nelhage, BK Häcken

Lisa Löwing, BK Häcken

Athinna Persson Lundgren, FC Rosengård

Sofia Reidy, Jitex BK

Anna Sandberg, KIF Örebro

Hanna Wijk, BK Häcken

Emilia Bengtsson, IF Brommapojkarna

Lisa Björk, Umeå IK

Sara Eriksson, Hammarby IF

Felicia Jastré Högberg, Jitex BK

Wilma Leidhammar, BK Astrio

Matilda Nildén, AIK

Emilia Pelgander, KIF Örebro

Svea Rehnberg, Mallbackens IF Sunne

Bea Sprung, FC Rosengård

Matilda Vinberg, Hammarby IF

Alma Öberg, Alingsås FC