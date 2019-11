Fotbollförbundets chefsjurist Anders Hübinette. Foto: Bildbyrån

Efter Kindberg-dom – SvFF vill ändra på regelverket

Svenska fotbollförbundet var bakbundet vad gäller den före detta ÖFK-ordföranden Daniel Kindbergs ekonomiska brottslighet.

Det svenska fotbollförbundets licensnämnd lämnade in sin anmälan mot Östersunds FK för sent och därför finns just nu ingen anmälan om möjlig tvångsdegradering från allsvenskan. Nu öppnar förbundet för att ändra på reglerna.

– Vi har ett förslag till kommande representantsskapsmöte i slutet av november att preskriptionstiden ska ändras från nuvarande två månader till sex månader från det att en dom har vunnit laga kraft, säger Anders Hübinette, fotbollförbundets chefsjurist, till SVT Sport. De flesta förseelser inom svensk idrott, allt ifrån att bete sig illa mot en domare till att begå komplex ekonomisk brottslighet, har en preskriptionstid på två månader. Det innebär att idrottsförbunden efter att två månader passerat inte längre kan vidta några åtgärder mot de som brutit mot regler – eller lagen. – I det här fallet har vi inga möjligheter att pröva det rättsligt inom våra procedurer. De anmälningar som fotbollförbundets olika disciplinära nämnder upprättat är nedlagda eller återkallade på grund av preskriptionstiden, säger SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette i en intervju med TT. Det nya förslaget att förlänga preskriptionstiden fär ekonomisk brottslighet, även sådan som inte handlar om skattebrott kommer att behandlas på Representantskapsmötet den 5 december i år. Om domen som kom idag, där ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg dömdes till tre års fängelse, säger Hübinette följande: – Jag vill passa mig för att recensera en rättegång där jag inte själv har varit med utan kan bara konstatera att det är bra att det har gjorts en ordentlig rättslig prövning. Sedan får vi se om domen kommer överklagas. – På ett generellt plan, utan att gå i det här enskilda ärendet, är det självklart att de som finns inom fotbollen måste följa lagar och regler och gör man inte det är det viktigt att rättsvårdande myndigheter gör en ordentlig utredning och prövning.