Efter UG:s granskning – nu slår Kindberg tillbaka

Uppdrag Gransknings genomgång av Östersunds FK och Daniel Kindberg innehåller, förutom en mycket tendentiös återgivning, ett antal grava faktafel. Korrigeras dessa faktafel faller inslagets tesdrivna reportage om att Östersunds FK:s framgångar är byggda på ekonomisk doping på sin egen orimlighet.

– Jag har valt att inte kommentera Uppdrag Gransknings tendentiösa reportage då detta i grunden varit inriktat på att skada både fotbollsklubben och mig. Jag anser dock att vissa av de grava felaktigheterna behöver redovisas, säger Daniel Kindberg, före detta ordförande i Östersunds FK, före detta VD Östersundshem, och fortsätter:

– Den grundläggande tesen att Östersunds FK har byggt sina framgångar genom den hävdade ekonomiska dopingen är felaktig. Uppbyggnaden som ledde till våra framgångar skedde genom våra vinstrika spelaraffärer och mina privata investeringar i spelartruppen under åren 2013 till 2015, vilka var möjliga genom vår fotbollsfilosofi. Sammanlagt tillfördes klubben cirka 30 Mkr, dels genom genom mina investeringar på cirka 15 miljoner i spelare, dels genom att sälja Modou Barrow för cirka 15 miljoner som vi varit med att utveckla.

Korrigeringar av avgörande faktafel:

• Sponsringsavtalet – det kan inte ha skett som Uppdrag Granskning hävdar. I Uppdrag Granskning tar man upp sponsoravtalet som Lars Landin, kanslichef på Östersunds FK och Jonas Nilsson säljare och evenemangsansvarig på Östersunds FK, skrivit på och som skickades mars 2013 till Peab. Detta sponsoravtal är grunden till vad Uppdrag Granskning kallar för ekonomisk doping eftersom det felaktigt hävdas att det via sponsringsavtalet slussas pengar till Östersunds FK. Pengar som det felaktigt påstås och insinueras ursprungligen kommer via Östersundshem och den så kallade markaffären. Det skulle möjliggjorts genom att dåvarande vd Daniel Kindberg köpt mark av Peab till ett överpris – där den delen av köpeskillingen som är över marknadsvärdet sedan insinuerats slussas vidare till Östersunds FK. Detta faller på sin egen orimlighet eftersom vid den tiden då sponsoravtalet föreslogs, 2013, var Daniel Kindberg fortfarande anställd på Peab som VD för Fältjägaren Fastigheter (Stadsdel Norr). Den så kallade markaffären genomförs först drygt ett år senare, i juli 2014 då Daniel Kindberg tillträtt tjänsten som vd för Östersundshem.

• Korrekta fakta: När händelserna inträffar i tiden visar att det omöjligt kan ha skett på det sätt som Uppdrag Granskning hävdar, eftersom förslaget om sponsring skickades drygt ett år innan Daniel Kindberg tillträdde som vd för Östersundshem. Östersundshem köpte större tillgångar än vad som angavs i ”hemliga” budet – jämför äpplen och päron Uppdrag Granskning hävdar och insinuerar felaktigt att Östersundshem ska ha betalat ett överpris för marken bolaget köpte av Peab – pengar som sedan påstås insinuerats ska ha slussats vidare till Östersunds FK. Det ska bland annat ha skett genom ett sponsringsavtal med Peab som sålde marken.

I reportaget leds detta i ”bevis” genom ett dokument med ett så kallat indikativt ”hemligt” bud där Östersundshem via sin dåvarande vd Daniel Kindberg den 3 februari 2014 vid ett möte ska ha presenterat att bolaget vill köpa mark av Peab för 82 Mkr. När affären sedan slutförs juli 2014, sätts priset till 127 Mkr. Enligt inslaget mska mellanskillnaden på 45 Mkr mellan det ”hemliga” indikativa budet och den genomförda affären ha slussats vidare genom att Peab sponsrar Östersunds FK.

• Korrekta fakta: Den slutliga affären som gjordes för 127 Mkr innefattade mer mark och andra tillgångar än det initiala budet på 82 Mkr. Uppdrag Gransknings påstående om att det betalades ett överpris är som att jämföra äpplen och päron eftersom den affär som gjordes omfattade större tillgångar än vad som ingick i det initiala ”hemliga” budet. Därmed blev investeringen större än ursprungsbudet. Uppdrag Granskning refererar till en felaktig värdering genomförd av anonym person utan kunskap om affären Uppdrag Granskning vill leda i bevis att affären skedde till ett överpris genom att hänvisa till en värdering som gjorts av en anonym icke-auktoriserad person. Denna person kom fram till att den mark som Östersundshem förvärvade endast var värd 80 – 90 Mkr. Den här värderingen har även tidigare figurerat i den lokala debatten under senhösten 2014 i Östersund då Östersundsposten lyfte fram värderingen av den icke-auktoriserade anonyme personen.

• Korrekt fakta: Under senhösten 2014 och inledningen av 2015 lät Östersundshem göra en värdering av dessa tillgångar av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. I den konstaterade den i Sverige högt ansedde, auktoriserade värderingsmannen P-A Skog på Forum att tillgångarna var värda 131 Mkr. Alltså mer än de 127 Mkr som Östersundshem betalat för marken.

Felaktigheter kring påstådda luftfakturor

UG hävdar att Östersunds FK har tillförts flera miljoner kronor genom så kallade luftfakturor. Det påstås ha skett genom att fakturor skickats för arbeten som sedan inte utförts. Pengar som felaktigt påstås ha slussats vill klubben via Östersundshem, via Peab och Nordic Moving.

• Korrekta fakta: Peab och Nordic Moving har sedan 2006 varit sponsorer till Östersunds FK. Åklagare har väckt åtal kring de påstådda luftfakturorna, vilket bestrids av Daniel Kindberg, som vid tiden för arbetena utfördes både var vd för Östersundshem och styrelseordförande för klubben. Huvudförhandling vid Härnösands tingsrätt sker i april 2019. Bevisning som visar att arbetena utfördes finns som inlaga i Härnösands tingsrätt (målnr B 785-18).

Felaktigheter kring påstådd uppskrivning av restaurang

Uppdrag Granskning påstår felaktigt att värdet på Östersunds FK:s restaurang – som var en gåva från Peab – skrivits upp för att klara de ekonomiska kraven för att behålla elitlicens.

• Korrekta fakta: Östersunds FK:s räkenskaper granskades utan anmärkning av

elitlicensnämnden. Värdet på klubbens restaurang har ej skrivits upp, vilket framgår av offentliga bokslut, som finns att tillgå hos bolagsverket. Dessutom har två av varandra oberoende värderare kommit fram till en högre värdering än de 3,1 miljoner kronor som restaurangen tagit upp till i boksluten. Även klubbens dåvarande auktoriserade revisor – Andreas Wahlin – har godkänt värderingen.

Felaktigt påstående att ÖFK räddar elitlicens med Peabs pengar

Uppdrag Granskning påstår felaktigt att Östersunds FK:s elitlicens räddas av pengar från Peab. Programmet hänvisar tilI mejl från Östersunds FK, enligt vilket bland annat kronofogden hotar med indrivning och att det vid tidpunkten fanns 123 obetalda fakturor och att dessa sammanlagt uppgick till 1,6 miljoner kronor.

• Korrekta fakta: Klubben tillfördes totalt cirka 30 miljoner kronor under dessa år, bland annat genom försäljningen av Modou Barrow för 15 miljoner kronor och Daniel Kindbergs investering i spelartruppen på 15 miljoner. Dessa poster medförde att klubben tillfördes närmare 30 miljoner kronor. Intäkterna under tiden från Peab är hänförliga till sponsoravtal och utförda tjänster – allt enligt godkända avtal. Så att de påstådda skulderna om 1,6 miljoner kronor skulle hotat elitlicensen faller på sin orimlighet då klubben tillfördes ovan nämnda 30 miljoner kronor under perioden.