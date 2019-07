Tio derbymatcher som Zlatan avgjort

I natt tar LA Galaxy emot Los Angeles FC och Zlatan Ibrahimovic gör sig redo för derby nummer 41 i karriären.

Den svenske världsstjärnan har prickat in 28 mål i derbymatcher, vunnit 24 av dem – och avgjort tio.

Barcelona-Real Madrid: 1-0

29 november 2009

Andra halvlek hann knappt börja förrän Pep Guardiola bytte in Ibrahimovic. Fyra minuter senare mötte Zlatan ett Dani Alves-inlägg med vänstern och 100 000 åskådare på Camp Nou brast ut i glädjevrål. Målet blev matchens enda och vid slutsignal stod Zlatan i stormens öga och bara höjde knytnäven. Sedan knöt han skorna snarare än att jubla över att ha avgjort världens största klubblagsmatch, som visserligen inte faller under kategorin ”derby” men betraktas som ett ändå.

Milan-Inter: 1-0

14 november 2010

Tillbaka i Milano, men inte i Inter. I stället valde Zlatan lokalkonkurrenten Milan och när det vankades ”Derby della Madonnina” fick han första och sista ordet. Ibrahimovic smällde in en straff framför Inters Curva Nord efter bara fem minuter och sträckte ut armarna i en segergest. Även här blev han matchens ende målskytt. När sejouren i Milan summerades hade han vunnit Serie A:s skytteliga – den ende som gjort det i två olika klubbar.



Feyenoord-Ajax: 1-2

26 augusti 2001

Även om lagen kommer från olika städer råder inga tvivel om rivaliteten. ”De Klassieker” är Nederländernas hetaste match – så varför inte hoppa in med en timme spelad vid ställningen 0-0 och bryta dödläget? En 19-årig Ibrahimovic mötte en passning från kortlinjen och så skimrade 0-1 på resultattavlan. Det var inte Zlatans snyggaste mål i Ajax, men i många avseenden ett av de tyngsta.



Marseille-Paris Saint-Germain: 2-4

21 maj 2016

Inte heller en riktig derbymatch, men ”Le Classique” inkluderas också. Ibrahimovic gjorde sin sista match för PSG, satte punkt för en era där han lagt franska ligan för sina fötter. I denna cupfinal gjorde han två mål, en placering i bortre hörnet och en säker straffspark, och efter ännu en titel sammanfattade han sin tid i Frankrike: ”Jag kom, jag såg, jag segrade.” Han avgjorde ytterligare tre ”Le Classique” i PSG.

Barcelona-Espanyol: 1-0

12 december 2009

Innan han hamnade på kant med Guardiola gick Zlatan från klarhet till klarhet i Barcelona. I december sänkte han Espanyol med en stenhård straff, satte sitt elfte ligamål och såg ut som en möjlig vinnare av skytteligan. Lionel Messi spelade inte den här matchen på grund av skada, men Ibrahimovic klev alltså fram från elva meter, prickade in slutresultatet 1-0 och byttes ut mot den evige talangen Bojan Krkic.



Inter-Milan: 2-1

11 mars 2007

Som ung såg Zlatan upp till det brasilianska fenomenet Ronaldo. Som proffs ställdes de mot varandra i Milano-derbyt. En utbuad Ronaldo mötte sin förra klubb Inter och gav Milan ledningen, men då stal Ibrahimovic showen. Först tog han sig förbi Paolo Maldini och tryckte av ett skott vars retur rakades in av Julio Cruz. Därefter serverade bredsidade Zlatan in 2-1 inför ögonen på Ronaldo. Lärjungen hade överglänst mästaren.



LA Galaxy-Los Angeles FC: 4-3

31 mars 2018

Knäskadan kunde ha satt punkt för karriären, men Zlatan ville annat. I sin ligadebut, derbyt mot Los Angeles FC, hoppade han in vid ställningen 1-3 och med 20 minuter kvar. Publiken som skanderat hans namn trodde inte sina ögon när han hamrade in en halvvolley från 35 meter och avslutade med att nicka in 4-3 på tilläggstid. Fansen krävde något speciellt. Han gav dem Zlatan.



– – -

Fotnot: Statistiken avser liga- och cupmatcher i tävlingssammanhang. Vi saknar uppgifter om Superettan 1999 och Svenska cupen 1999-2001, då Zlatan spelade i Malmö FF.