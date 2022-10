Det var efter klockan 18 på torsdagen som dådet inträffade när fem personer attackerades i ett köpcentrum. En man i 30-årsåldern ska ha dött och fyra ska ha skadats, varav två allvarligt, enligt italienska tv-kanalen RAI.

Arsenal bekräftade via sociala medier att de blivit informerade om vad som hänt den 29-årige mittbacken Pablo Marí.

– Vi har varit i kontakt med Pablos agent som har berättat att han är på sjukhus och att han inte är allvarligt skadad.

– Jag fick just veta det. Jag vet att Edu (Arsenals sportchef) har varit i kontakt med hans släktingar. Han är på sjukhus, men han verkar vara okej, sa Arsenals tränare Mikel Arteta efter lagets match i Europa League, enligt The Mirror.

AC Monzas sportchef Adriano Galliani mötte pressen utanför sjukhuset tillsammans med tränaren Raffaele Palladino

– Han har skadat ryggen och munnen och det är såklart en chock. Men han sa till mig att han vill vara tillbaka på planen på måndag, säger Galliani enligt Gazzetta dello Sport.

Vittne: ”Vi var verkligen livrädda”

Marí är just nu utlånad från Arsenal till Serie A-klubben Monza. Spanjoren har gjort åtta matcher i Serie A den här säsongen och ett mål hittills.

Enligt brittiska tidningen The Mirror ska en kund ha ingripit och fått stopp på attacken innan den 46-årige gärningsmannen kunde gripas av polis.

– Nu när vi är långt borta är vi lugnare men vi var verkligen livrädda, vi förstod inte vad som hände, vi såg människor springa iväg i tårar, säger en tjej som var i köpcentret när attacken skedde, enligt italienska tv-kanalen RAI.

Motivet är ännu oklart, men enligt polisen utesluter de ett terrordåd eftersom det ska vara känt för myndigheterna att gärningsmannen ska ha psykiska problem, enligt Gazzetta dello Sport.

MER FOTBOLL: VM i Qatar – en historia kantad av kritik: