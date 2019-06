”Varför ha en regel om du inte använder den?”

Nigeria var nära att åka ut på grund av det – Skottland gjorde det. De kontroversiella VAR-straffar som tagits om på grund av att målvakten lämnat sin mållinje innan straffen slagits.

En regel som funnits länge men som under VM aktualiserats. SVT Sports expert kritiserade regeln.

– Det tar alldeles för mycket uppmärksamhet just nu och domarna följer det inte linan ut. När ska man blåsa? När målvakten slänger sig för tidigt eller när spelare springer in i straffområdet? Just nu tar det bort en del av sporten, sa Frida Östberg häromdagen.

USA:s förbundskapten Jill Ellis tycker att regeln är bra.

– Varför ha en regel om du inte tänker använda den? Om någon är utanför linjen så är de utanför linjen, säger Ellis enligt Goal.