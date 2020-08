Bahta om att bli av med EM-bronset: ”Jag är ledsen över det”

Även om beskedet var väntat är det nu definitivt och Bahta har en plan för att gå vidare.

– Det känns lite tråkigt och jobbigt. Men jag försöker att inte tänka så mycket, jag kan inte göra så mycket mer. Jag försöker fokusera framåt och inte tänka bakåt på 2018. Nu tänker jag på i år och nästa år och på de tävlingar jag har kvar, säger Bahta som är tydligt berörd av beskedet.

Hon störs en aning av att beskedet kommer dagen innan tävlingen i Göteborg, ett mönster hon tycker sig känna igen. Bahta fälldes för tre missar i vistelserapporteringen inom loppet av ett år, ett problem som vuxit lavinartat det senaste året med flera uppmärksammade fall, bland annat den amerikanske stjärnsprintern Christian Coleman och världsmästaren på 400 meter Salwa Eid Naser som båda är under utredning.

”Jag är så trött på det”

– Jag är så trött på det hela tiden. Varenda gång inför innan ett lopp är det någonting som har hänt dagen innan eller veckan innan. Det är väldigt speciellt att beskedet kommer. Jag är ledsen över det, det är så konstigt. Bara för att man inte har svarat för en vecka eller en månad sedan och sedan väntar de med beskedet tills innan tävlingar. Det är svårt. Jag är ledsen över det. Men jag ska inte lägga tid på det utan försöka tänka framåt. Jag måste vara stark, blunda och tänka framåt, säger Bahta som blev fyra i dagens 1500-meterslopp, hennes första på distansen på ett år. Hon fick tiden 4.10,43, vilket är tio sekunder över hennes personliga rekord.

Bahta har tävlat sparsamt under det senaste året. Hon var under utredning av antidopningsmyndigheter under EM i Berlin för två år sedan men det svenska friidrottsförbundet lät henne tävla.

Bahtas resultat från den 24 maj 2018 till den 31 augusti 2019 har nu strukits.