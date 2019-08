Kinhult utnyttjade stiltjen på Hills

Leaderboard Scandinavian Invitation>>>

I går klarade han cutten med en hårsmån genom två birdies på 17 och 18. I dag följde han upp det spelet och kunde utnyttja att det inte blåste något alls på banan.

– Väldigt lugnt där ute. Vindarna har slutat. Och pinnarna satt lite enklare där ute. Tror vi kan förvänta oss ganska låga scorer. Jag höll bollen på rätt ställen i dag, det var ett vårdat varv, sa Kinhult till Viasat efter varvet idag.

Stenson slår ut efter 13

Andra svenskar som har gått bra idag är Rikard Karlberg som är fyra under par efter 12 spelade hål. Även Alex Norén fortsätter att reparera sig efter sin dåliga första runda (72). Idag är Norén tre under efter åtta hål och fyra under par totalt.

Detsamma gäller SVT:s före detta expert Niklas Lemke som går bra ute på Hills idag. Han är fyra under par efter fem birdies hittills idag.

Joakim Lagergren som är delad fyra går ut klockan 13:00 och Henrik Stenson, delad tvåa, slår ut 13:09 och går i ledarbollen med Matthew Fitzpatrick.