I EM-slutspelet i Bratislava, gruppspelet, möter man på torsdag Bosnien-Hercegovina och därefter Spanien och Tjeckien.

– Vi har äntligen tränat handboll och vi kommer åka till Bratislava med två handbollspass och en träningsmatch i benen, inte vad vi tänkte eller förväntade oss men vi ska göra det bästa av situationen och vi är glada över att äntligen få komma iväg, säger den 29-årige mittnian som till vardags är proffs i tyska Flensburg-Handewitt.

Genrepet inför mästerskapet, den andra matchen mot Nederländerna under söndagen, ställdes in på grund av smitta i båda lagen. Landslagsledningen tittar nu på bruttotruppen på 17 spelare, utöver de 18 som är uttagna till EM, för att se till att några av dem nu coronatestas för att om möjligt kunna tas in i EM-truppen.

Tittar på 35-mannalistan

– Vi har pratat om 35-mannalistan och vilka vi önskar låta testa. Det är på alla positioner för vi vet att det går snabbt (med smittspridningen), sade förbundskaptenen Glen Solberg vid pressträff under lördagen.

Hur är känslan att spela ett mästerskap när smittan snarare ser ut att öka än avta?

– Det där försöker man bara stänga av, jag som människa också. Man vill bara spela handboll. Det finns andra kloka människor som ska ta de besluten. Vi idrottspersoner försöker bara att göra det vi älskar och spela handboll, säger Gottfridsson.

Sverige var tvåa i VM för ett år sedan och gick till kvarten i OS i Tokyo i somras.

Så hur ser det ut inför EM-slutspelet?

– Vi har någonting på gång och vill bygga vidare på den prestationen, samtidigt brukar man säga att ett EM är svårare än ett VM men vi är ödmjuka inför uppgiften och tar en match i taget, säger Gottfridsson.