Efter VM-stoppet – Damkronorna kan få vänta på A-VM till 2024

På grund av coronapandemin ställdes B-VM in i våras. Under onsdagen gav Internationella ishockeyförbundet (IIHF) beskedet att det ställs in igen.

Förutom att Damkronorna missar ytterligare ett VM innebär det även att de nu mest troligt inte kommer kunna spela i VM:s högsta division igen förrän 2024.

”Klart att det är tråkigt”

Nästa säsong (2021-22) är det nämligen OS, och då spelas inget VM. Därmed blir nästa VM först 2023, och det mästerskapet lär vara det första som Damkronorna kan bli uppflyttade genom.

– Det är klart att det är tråkigt när vi inte ges möjlighet, och vi har haft höga ambitioner att ta oss upp i A-VM igen. Vi har haft en bra start på den här säsongen, och känner att vi har ett bra driv i hela flick- och damverksamheten, säger Svenska ishockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom till SVT Sport, och fortsätter:

– Samtidigt så har vi ju en väldigt stor respekt för hela situationen i samhället och världen, så vi tycker att det är ett sunt beslut att avvakta den här säsongen.

”Större konsekvenser än vi såg”

Senast Sverige spelade A-VM var 2019, där laget blev nedflyttat efter ett fiaskoartat mästerskap i Finland, där en 2–3-förlust mot Japan säkrade den svenska degraderingen.

– Så här i efterhand ser man ju att det fick betydligt större konsekvenser än vi såg just då. I och med att pandemin kom så vart det ju lång tid innan vi ges möjligheten att ta oss upp igen, säger Olof Östblom, som dock inte vill ge upp hoppet helt om att IIHF trots allt ger Sverige en möjlighet till ett tidigare avancemang:

– Som vi vet nu kommer vi ju inte kunna spela A-VM förrän tidigast 2024. Men samtidigt är vi ju i en situation vi inte har varit i tidigare, så vi får följa det som händer:

– Det är klart att det finns en möjlighet till att spela ett VM 22, men utgångspunkten nu är att vi spelar VM 23 och därmed kan gå upp 24.