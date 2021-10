Garpenlöv inför OS: ”Kommer ha två parallella lag”

Tre Kronor spelar Karjala Tournament och Channel One Cup under hösten. Under våren 2022 väntar OS i Peking och sedan avslutas allt med VM i Finland. En hel del matchande för Johan Garpenlövs lag.

– Vi kommer ha ett lag med europaspelare fram till VM och sen har vi en OS-turnering med NHL-spelare som det ser ut just nu. Innan OS har vi två turneringar och vi får försöka använda dem så bra det går då det kan bli så att NHL drar sig ur. Då måste vi ha ett lag med europaspelare, säger Garpenlöv.

Tre spelare redan uttagna

NHL har tillåtit spelare att delta i vinterns olympiska spel, till skillnad från OS 2018. Men det finns en klausul som gör att de kan hindra spelarna utifall situationen med covid-19 skulle förvärras. Om matcher i NHL behöver skjutas fram på grund av covid-relaterade orsaker kan ligan välja att stoppa spelarna från OS.

– Förhoppningsvis för hockeyns, vår och svenska folkets skull får vi ett OS med de bästa spelarna i, säger Garpenlöv.

Mika Zibanejad, Victor Hedman och Gabriel Landeskog har redan blivit uttagna i Sveriges olympiska trupp. Alla deltagande länder i ishockeyturneringen har blivit ombedda att ta ut tre spelare till turneringen.

Men vilka de blir i övrigt återstår att se. Den 15 oktober ska Sverige skicka in en längre lista på namn.

– Vi hade ett möte i augusti där vi fick in 28 spelare och hade möte angående OS. Bra möte med bra signaler från spelarna. De vill försöka vinna ett OS-guld.

Herrarnas ishockey i OS spelas mellan 9-20 februari 2022.

