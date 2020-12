Hård kritik mot hockeyallsvenskans nya samarbete: ”Fel signaler”

Förra veckan lanserade hockeyallsvenskan ett samarbete med ett företag som säljer ett omdiskuterat träningsprogram.

Samarbetet har sedan dess mött hård kritik från flera ishockeyprofiler.

En av dessa är det före detta NHL-proffset Jonathan Hedström, som anser att det kan trigga ätstörningar.

– Det blir fel signaler, det handlar inte om hälsa what so ever, säger han.