Turneringen skulle spelats i Linköping och Mjölby under perioden 8-15 januari, men i samband med de nya restriktionerna som trädde i kraft den 23 december valde Internationella ishockeyförbundet att ställa in turneringen för andra året i rad. Inte skjuta på utan ställa in, det beslutet kritiseras hårt inom hockeyvärlden.

– Hade hoppats på skjuta upp, samtidigt som man tittar på alternativa lösningar. Kostnader spelar så klart in men det måste gå att lösa, säger TSN:s expert Ray Ferraro om beslutet.

Beslutet att ställa in de planerade internationella mästerskapen i januari kritiseras extra då JVM för killar som spelas som planerat i Kanada med start den 26 december.

– Internationella ishockeyförbundet har prioriterat herrishockeyn under pandemin, samtidigt som man ställer in damernas turneringar – oacceptabelt. Se till att hitta en lösning att genomföra turneringen på ett säkert sätt, precis som man gjort med killarna, skriver lagkaptenen för USA:s damlandslag Kendall Coyne Schofield på twitter.