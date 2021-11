Den svenske lagkaptenen satte 2-0-målet drygt sju minuter in i den första perioden. Landeskog skrinnade in till höger om Vancouvers mål och serverades snyggt av Cale Makar och kunde raka in pucken.

Det var svenskens femte mål den här säsongen.

Colorado fortsatte att trycka gasen i botten och ledde med 6-0 efter två perioder.

Vancouver bytte målvakt inför tredje perioden, Thatcher Demko ut och Jaroslav Halak in – men förgäves.

Nils Höglander reducerade förvisso en minut in i slutperioden, men när amerikanske Tucker Poolman drog på sig matchstraff med tio minuter kvar var det definitivt godnatt för gästerna, som släppte in ytterligare ett mål i numerärt underläge.

Det innebar Vancouvers andra raka förlust.

Laget är en poäng före Colorado i tabellen, men med tre matcher mer spelade.

