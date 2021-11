Senast en NHL-målvakt höll nollan i sin första match var 2015, då Garret Sparks höll tätt i Torontoburen mot Edmonton. Men aldrig tidigare har en Washingtonmålvakt lyckats med konststycket.

– Det här är ett av de bästa ögonblicken hittills under min hockeykarriär, säger Zach Fucale, som trots allt inte ville ta åt sig hela äran.

– Alla spelade ett otroligt bra försvarsspel i dag, fortsätter han.

Washingtons två mål kom med bara tio sekunders mellanrum i första perioden och gjordes av Dmitrij Orlov och Lars Eller. Storstjärnan Alexander Ovetjkin får därmed fortsatt vänta med att klättra förbi Brett Hull i NHL:s målstatistik. Ovetjkin och Hull delar nu på fjärdeplatsen i listan över flest gjorda NHL-mål.

Fler målvaktsnollor

Washingtonmålvakten var inte den enda att hålla nollan under NHL-natten.

New Jerseys Mackenzie Blackwood släppte inte in några mål när New York Islanders besegrades med 4-0.

Los Angeles vann med 2-0 över Ottawa på bortaplan och utökade sin segersvit till sju matcher. Ottawa, som saknade nio spelare på grund av covidbestämmelser, har å sin sida förlorat sex matcher i rad.

Jonathan Quick räddade alla 34 skott för Los Angeles. Lika många räddade Ottawas Filip Gustavsson. Svensken, som blivit uppkallad i NHL-laget från farmarlaget Belleville, storspelade men det hjälpte inte eftersom motståndarmålvakten var hundraprocentig.

Sämre insatser

Ytterligare två svenska NHL-målvakter förlorade sina matcher, och de glänste inte med sitt spel.

Linus Ullmark i Bostonmålet släppte in fem mål (82,1 i räddningsprocent) mot Edmonton medan kollegorna bara fick in tre puckar.

Calgarys Jacob Markström släppte in fyra puckar (85,7 procent) när laget besökte Montreal och förlorade med 2-4. Lagkamraten Mikael Backlund gjorde ett mål.

