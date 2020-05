Maria Rooth: ”Sverige har en bit kvar till toppen”

Årets målvakt: Lindsey Post, SDE.

Årets back: Sidney Morin, HV71.

Årets forward: Lara Stalder, Brynäs.

Elite Prospect Award by Hockeysverige: Maja Nylén Persson, Brynäs.

Årets materialare by Prosharp: Carina Marnéus, Luleå/MSSK.

Vinnare av assistligan by DHL: Katerina Mrazova, Brynäs.

MVP: Petra Nieminen, Luleå/MSSK.