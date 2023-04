Damkronorna överraskade positivt i VM när man pressade Kanada till en förlängning i kvartsfinalen.

16-åriga talangen Hilda Svensson var en av anledningarna till det då hon skickade in kvitteringen med nio sekunder kvar.

Damkronorna föll sedan i förlängningen och slutade sexa efter placeringsmatcher.

För Hilda Svensson slutade mästerskapet med elva poäng (5+6), vilket var poängrekord i VM för en damspelare under 18 år. Hon hade dessutom under en kort tid rekordet för VM:s snabbaste mål efter att ha gjort mål 10 sekunder in i sin första VM-match i karriären.

SVT:s expert Maria Rooth var en av dem som imponerades över Hilda Svensson under mästerskapet.

– Hilda hade ett fenomenalt bra VM, från första byte till sista. Hon slog rekordet för poäng bland damer under 18 år, och bidrog i allra högsta grad till ett steg i rätt riktning för Damkronorna. Hon är Sveriges och en av världens största talanger i hennes ålder, säger hon.

KLIPP: Se Hilda Svenssons osannolika kvittering mot Kanada – kommentatorerna tappar orden (14 april):