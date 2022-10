New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights.

– NHL innehåller just nu 32 lag, 25 från USA och 7 från Kanada.

New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins,

Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, New Jersey Devils,

Sverige och NHL:

– Var Ulf Sterner förstste svensk i NHL? Nej. Förste svenskfödde spelare någonsin i ligan är Gustaf ”Gus” Forslund från Umeå, som gjorde 48 matcher för Ottawa Senators säsongen 1932/33.

– Några av de största svenska stjärnorna i ligan genom tiderna är Peter Forsberg, Mats Sundin, Börje Salming, Niklas Lidström, Kent Nilsson och Henrik Lundqvist.

– De första svenskarna att vinna Stanley Cup var Anders Kallur och Stefan Persson i New York Islanders säsongen 1979/80.

– Tre svenskar tog plats i NHL:s All Star Team förra säsongen. Målvakten Jakob Markström (Calgary) och backen Victor Hedman (Tampa) i second All Star Team och forwarden Lucas Raymond (Detroit) i All-Rookie Team.

Svenske stjärnbacken Victor Hedman. Foto: Bildbyrån

– Bäste svenske poängplockare i NHL förra säsongen var stjärnbacken Victor Hedman i Tampa Bay med 85 poäng (20+65) på 82 matcher.

– När årets liga startar finns över 80 svenska spelare registrerade i de 32 NHL-klubbarnas trupper.