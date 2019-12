Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Rakhshani sen hjälte för Frölunda Foto: Bildbyrån

Efter en svängig match med många chanser åt båda hållen blev det till slut Frölundas amerikan Rhett Rakhshani som avgjorde inför fullsatta läktare i Jönköping. Helt frispelad med Jonas Gunnarsson hade amerikanen turen med sig när pucken först tog i ribban för att sedan trilla in över mållinjen.

– Så klart kul att få avgöra. Känns som vi har hittat tillbaka till vårt spel efter tuff period, sa Rakhshani till C More efter matchen.

Efter en svängig match med många chanser åt båda hållen blev det till slut Frölundas amerikan Rhett Rakhshani som avgjorde inför fullsatta läktare i Jönköping. Helt frispelad med Jonas Gunnarsson hade amerikanen turen med sig när pucken först tog i ribban för att sedan trilla in över mållinjen.

– Så klart kul att få avgöra. Känns som vi har hittat tillbaka till vårt spel efter tuff period, sa Rakhshani till C More efter matchen.

Det var en match vid skiftande spelövertag. HV71 började starkast och Niklas Rubin i Frölundakassen hade en svettig förstaperiod med många kvalificerade räddningar. Trots att hemmalaget förde spelet inledningsvis så var det nog Frölunda som hade den hetaste chansen i förstaakten när Rhett Rakhshani blev friställd framför mål. Men amerikanen fick tidsnöd och skickade pucken utanför. – Jag hann inte riktig rätta till kroppen och blev lite överraskad över att jag fick läget, sa Rhakhshani i C More i periodpausen. Frölunda tog över i den andra och hade 14-4 i skottstatistiken efter 40 minuter spelade men det skulle dröja innan Göteborgarna fick utdelning. Tidigt i den tredje tog Teodor Lennström skott från blå och Joel Mustonen fanns där med ett klubblad och styrde en ledningsmålet. Snabb kvittering Kvitteringen skulle inte dröja och återigen var den en finnländare som stod i målprotokollet. Jusso Ikonen hittade en lucka bakom duktiga Niklas Rubin och bröt därmed en 13 matcher lång måltorka. I slutet av ordinarie tid hade HV71 mer än tillräckliga chanser att avgöra matchen med Niklas Rubin stod pall. Istället var det Rhett Rakhshani som revanscherade sig på den missade chansen i den första perioden. Med drygt tre minuter kvar av matchen hittade Johan Sundström en helt friställd Rakhshani i slottet och Frölundas nummer 49 träffade först ribban med ett snabbt avslut. Rakhshani hade dock flyt och på väg ut efter ribbträffan tog pucken i ryggen på Jonas Gunnarsson och det blev också det avgörande 2-1-målet. Amerikanen stor matchhjälte tillsammans med Rubin i målet som räddade 25 skott i bortavinsten. – Så klart kul att få avgöra. Känns som vi har hittat tillbaka till vårt spel efter tuff period. Vi spelade inte bra i den första men i andra och tredje tyckte jag verkligen vi kom i gång, sa Rakhshani till C More efter matchen. HV71 1 - 2 Frölunda HC 0-0, 0-0, 1-2 Kinnarps Arena, Jönköping idag Publik: 7000 SHL Visa matchfakta