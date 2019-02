Milt väder en utmaning för Vasaloppet

Förra året bjöd på supervinter och så mycket snö att arrangörerna tvingades frakta bort den från Vasaloppsspåret. I år verkar utmaningen snarare vara milda grader och töväder.

Plusgraderna har framför allt skapat problem vid starten i Sälen för söndagen och måndagens Öppet spår. Starten sträcker sig över en tjärn som ovanpå isen har blivit vattentäckt, något som tidigare i veckan fick spårchef John Lif att överväga en spårändring där starten skulle sträcka sig runt tjärnen istället för över den.

När SVT Sport stämmer av läget med spårchefen John Lif under torsdagen ser prognosen ljusare ut.

– Det har varit kallt här nu, så vattnet har frusit. Och det kommer fortsätta vara kallt iallafall på nätterna som det ser ut just nu, säger John Lif.

Om det innebär att det blir en spårändring eller inte i Sälen är dock fortfarande svårt att avgöra, enligt spårchefen.

– Det är fortfarande inte helt bestämt hur vi ska göra med starten.

Kan bli fasta snabbåkta spår

Vasaloppshelgen inleds med Kortvasan på fredag följt av Tjejvasan på lördag, där över 7 000 kvinnor är anmälda.

Vad kan man som åkare förvänta sig för spår?

– Som det ser ut nu kommer det bli fasta spår, genom att det är minusgrader på natten.

Snabbåkta?

– Ja det tror jag det ska bli. Men det kan ändras, beroende på väder och vind.

Väderprognosen fem dagar framöver visar just nu på minusgrader under nätterna och fram på förmiddagen, för att sedan gå över i plusgrader. Men på söndag kommer temperaturen ligga på plus redan under morgontimmarna.