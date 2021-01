Chocken: Conor McGregor knockad för första gången

Dustin Poirier jublar efter att ha besegrat superstjärnan Conor McGregor via knockout. Foto: Bildbyrån

Amerikanen Dustin Poirier vann nattens stormatch i UFC över Conor McGregor i Abu Dhabi.

Efter en stark start av McGregor förlorade han via teknisk knockout 2.32 in i andra ronden.

Det är första gången i karriären som irländaren har förlorat via knockout.