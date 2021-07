Fredricsons drag inför OS: Bantade guldhästen

All In, ”Allan” kallad, är silverhästen från Rio de Janeiro 2016 och Fredricsons guldmakare i EM i Göteborg ett år senare.

Det var inte självklart att 15-åringen skulle få följa med till Tokyo och göra sitt andra OS.

– Vi missade några tävlingar på grund av corona och sedan missade vi några på grund av hästviruset. Allt blev lite förskjutet. Nu när jag tittar på honom ser allt bra ut, säger Fredricson.

Han hade också Catch Me Not i tankarna och det in i det sista. Hästen var med på förlägret och karantänen i Aachen.

– Jag har hållit det helt öppet. Han har visat suverän form, Catch me Not. Han visade fin form även på ”precampen”, men målet har alltid varit att ha All In. Nu blev det så – och det känns bra, säger Fredricson.

Den individuella lagtävlingen inleds med tisdagens kvalomgång. Finalen är redan dagen därpå.

TT: Hur lägger du på förberedelserna fram till dess?

– Han longeras lite på förmiddagarna. På kvällarna rider vi kort, bara 15-20 minuter men försöker lägga in lite galopp så att han håller igång sin kropp, men inte blir svettig och trött. Bara en pulshöjare.

TT: Spara energi men samtidigt hålla igång hästen?

– Exakt. Jag tror inte man ska ta det helt lugnt men samtidigt se till att acklimatisera dem. Det har varit min taktik. Sedan får vi se om det är rätt eller fel, säger Fredricson.