Linköpings dystra förlustsvit fortsätter: ”Har marginalerna mot oss”

I en underhållande match var det chanser åt båda håll mellan Djurgården och Linköping. Men för bortalagets del var det som att titta på en repris från de senaste omgångarna.

– Vi har spelat många sådana här matcher, men vi måste få marginalerna med oss, summerade Bert Robertsson efter matchen.

En bra spelmässig inledning med chanser åt båda håll skapade ett powerplayläge för hemmalaget där Patrik Bergliund petade in en retur till 1-0.

Ett mål som dessutom behövde videogranskas innan det godkändes.

Kort innan hade dessutom Jonas Holös haft en riktig kanon i ribban. Minst sagt signifikativt för Linköping.

När mellanakten startade var det återigen lägen som kom för Östgötarna och då fick man in 1-1.

Kort senare trodde bortalaget också att man tagit ledningen. Pucken dansade på mållinjen och samtliga Linköpingsspelaren jublade. Problemet? Michael Haga räddande pucken i absolut sista stund och hade lyckats rensa undan pucken. Domarna dubbelkollade och Haga själv trodde knappt på domarnas beslut.

– Jag tyckte det såg ut som den var inne, men det var skönt att den inte gick in, säger Haga till C More om räddningen.

Efter videobedömningen fortsatte Linköping skapa lägen men istället var det Djurgården som fick gå till pausvila med en 3-1-ledning efter två snabba mål i sista fem.

I tredje fortsatte chanserna att hagla på för Linköping och det är svårt att förstå hur Linköping kunde få gå från Hovet utan poäng.

Sam Löfquist hade friläge, hakades och missade. Då skrek många bortaspelare på straff men domarna friade utan att tveka.

Nästa våg av lägen stod Broc Little för. Forwarden hade öppet mål, ett friläge och avslut från nära håll men den vitklädda Linköpingsspelaren lyckades inte överlista Niklas Svedberg någon gång.

Tröstmålet kom istället från Jarno Kärki med lite mer än två minuter kvar och trots en skottkavalkad så blev det inte mer än så för Linköping.

– Vi blir heta mot slutet. Den intensiteten behöver vi ha hela matchen för att få marginalerna med oss. Vi har två videobedömningar som går emot och borde haft en straff. Vi har marginalerna mot oss och det verkar som vi får skapa dem själva, säger Bert Robertsson till C More efter matchen.