Sarah Sjöström om fjärilsim: ”Mer nyfiken”

De svenska simmarna befinner sig just nu på ett förläger i Japan och snart bär det av till Fukuoka, där OS inom simningen går av stapeln den 24 juli. Det stora medaljhoppet, som gjort en sensationell comeback i simningen efter en tung armbågsskada, Sarah Sjöström kommer att ställa upp i 50 och 100 meter frisim.

– 100 fjäril är jag fortfarande 50/50 på, säger Sjöström under presskonferensen.

För två månader sedan såg hon tävling i fjäril som osannolikt.

– Det fanns inte på kartan. Ju mer tiden har gått har fjärilsimningen börjat funka och jag har blivit mer nyfiken på hur det skulle kunna gå om jag ställer upp.

Samtidigt känner Sjöström att det är lite orealistiskt att hon kommer att nå dit hon vill om hon simmar 100 meter fjäril.

– Om jag ställer upp tror jag att jag kan nå under 57 (sekunder) men inte så långt under det. Och jag vet att det kommer att krävas under 56 sekunder för att ta medalj, men jag tänker att det kan vara ett steg på vägen inför framtiden. Vi har fortfarande inte gjort några testlopp på träningarna så jag får göra lite fartträning och fjäril här de kommande dagarna så får vi se vad jag känner.

”Ett år kvar”

Däremot upplever toppsimmaren att hon är i bra form, trots skadan, och hon är glad över att rehabiliteringen gått i rätt riktning.

– Det känns bra på väldigt mycket, det är jättehäftigt. Det har varit tufft att ta sig tillbaka från den här skadan.

Tiden har varit knapp och hon har återhämtat sig i kamp mot OS-klockan.

– Om jag hade haft mer tid på mig än såhär så kanske man hade gjort saker och ting mer noggrant från början, men nu har det varit så kort tid till OS så vi har fått ligga steget före med vissa andra grejer. Min armbåge är fortfarande inte helt rörlig och det är vissa moment som kan vara svåra. Jag har fortfarande lite ont i vissa moment, men det är ingenting som stör min träning i vattnet.

Det är ett tag kvar innan hon känner sig starkare än någonsin, men när det väl är dags för tävling ska tävlingsdrivet lockas fram, menar Sjöström.