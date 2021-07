Superlopp i damernas 4x200 meter – tre lag under tidigare världsrekordet

Inför torsdagens tävlingar hade det bara slagits ett världsrekord i OS-simningarna: Australiens damer över 4x100 meter frisim.

Men på torsdagens allra sista finallopp så kom tävlingarnas andra världsrekord. Och precis som första gången så slogs rekordet i en lagkapp.

Australien hade tidigare rekordet

Och nu slogs det rejält. Halvvägs in i loppet började det bli tydligt att Australiens rekord på 7.41,50, från VM 2019, skulle slås. När Kina växlade först var de 1,63 under det tidigare världsrekordet, och även tvåan Australien (45 hundradelar efter Kina) var över en sekund under det tidigare rekordet.

Och ännu bättre skulle det bli. På den fjärde och sista sträckan gick USA:s superstjärna Katie Ledecky (som har tre individuella världsrekord, men bara ett guld i Tokyo) om Australiens Leah Neale, och närmade sig även Kinas Bingie Jie, som var nästan två sekunder före USA när hon gick ut.

Kinas första guld på distansen

Men hon nådde inte hela vägen fram, och kinesiskan gick i mål först – fyra tiondelar före Ledecky och USA.

Den nya världsrekordtiden, 7.40,33, var alltså över en sekund snabbare än Australiens rekord från 2019. Dessutom var det Kinas första OS-guld någonsin på 4x200 meter frisim.

