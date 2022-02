På damsidan har det haglat in skidskyttemedaljer under OS. Främst är det Elvira Öberg som levererat med två silver plus en guldmedalj i stafetten.

Men de svenska skidskytteherrarna har haft ett tungt mästerskap. Inför den avslutande masstarten stod Sverige på noll medaljer på herrsidan.

Den medaljnollan såg dock Martin Ponsiluoma till att ändra på.

26-åringen stod för ett kanonlopp och knep OS-silvret i masstarten.

– Det känns otroligt stort. Riktigt kul att äntligen få kliva upp på pallen, säger han till Discovery.

Stor dramatik i sista skyttet

Martin Ponsiluoma fortsatte gå starkt i spåret och gick in i kamp för medaljerna inför sista skyttet. Norrmannen Johannes Thingnes Bö hade ledningen med en halv minut men sköt två bom vilket öppnade upp för Ponsiluoma och Quentin Fillon Maillet bakom.

Då sköt fransmannen tre (!) bom samtidigt som svensken bommade ett skott vilket kom att säkra silvermedaljen.

Svensken körde till sist i mål 40 sekunder bakom Thingnes Bö som tog sin femte medalj under mästerskapet.

”Varit mycket kant ut”

Efter målgången var svensken lättad.

– Jag fick en bra resa hela vägen och skyttet fungerade bra. Det var riktigt nervöst sista skyttet. Sen var spurtvarvet rätt skönt. Jag grinade nästan halva spurtvarvet. Det var känslosamt och känns otroligt stort.

Skyttetränaren Jean-Marc Chabloz var i tårar efter framgången.

– Det är starka känslor, en rejäl urladdning. Jag visste att han kunde ta det och jag har litat på hans förmåga hela tiden, säger han till Discovery och fortsätter:

– Han är egentligen en bättre skytt än han visat tidigare. Jag är otroligt glad och stolt över att få vara med honom. Det betyder så mycket.

Sebastian Samuelsson såg även han länge ut att vara på väg mot en bra placering. Men efter tre bom i sista skyttet slutade han till sist på en elfte plats.