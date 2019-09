– Jag vill veta var min mentala gräns går någonstans, säger Benny Halvarsson till SVT Sport, med en antydan om att fysiken faktiskt kommer i andra hand.

Han är den före detta brottaren som har landat i den allra mest extrema formen av triathlon. I oktober ska han till Mexiko, för en Deca Ironman, vilket innebär Ironman-distans gånger 10. Alltså 38 kilometer uppfriskande simning, följt av en liten stjärtvärmare på 180 mil cykling, och så till slut löpning 42 mil på förmodat stumnande ben.

Spela Få koll på vad en Deca Ironman är

– Det finns inte en chans att jag bryter för att jag är trött. En läkare får ta mig av banan i så fall, säger han om inställningen till det extrema loppet.

Han verkar helt vanlig, med fru, villa och barn i Norrtälje i Roslagens famn. Jobb har han också, som personlig tränare i Stockholm. Men Benny Halvarsson har sina egenheter, som att stänga fönster och fläktar och ställa sig på löpbandet med mycket kläder på, eftersom kroppen måste förberedas för uppemot 30 grader i Mexiko i höst.

Eller att öva sig på en träningsvariant som innebär en timme löpning var tredje timme under ett dygn, totalt åtta timmar. Detta eftersom han räknar med att sova fyra timmar per dygn under kanske tolv dygns Ironman-upplevelse i Mexiko.

– Jag måste hitta det obekväma i träningen. Man måste träna som man tävlar för att klara av sömnbristen, säger Benny Halvarsson.

Se hela reportaget i klippet nedanför: