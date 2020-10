Wolfgang Pichler har vaknat ur koman

Framgångsrike skidskyttetränaren Wolfgang Pichler drabbades av allvarliga hjärtproblem under ett cykelpass nära hemorten Ruhpolding i Tyskland för en vecka sedan och försattes i konstgjord koma.



– Tillståndet anses vara allvarligt men stabilt, sa SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo till SVT Sport då.

Nu har 65-åringen vaknat och mår efter omständigheterna bra, något som Aftonbladet var först med att rapportera om.

– Vi fick veta det via hans bror i går och det är positivt förstås att det är goda framsteg efter omständigheterna, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo till SVT Sport.

– Vi har haft kontakt med brodern och frun varje dag och har kunnat följa så gott det går. På grund av corona är det bara hans fru som kan besöka honom.

”Verkligen glädjande”

Hur har hans prognos varit under dessa dagar?



– Den bilden hans familj har fått av läkarna är att det har varit åt det positiva hållet under hela förra veckan, och han har inte blivit sämre under någon period. Det har varit allvarligt men stabilt och det har fortgått. Det är ett positivt tecken, och att de också tar upp honom ur koman är ytterligare ett sådant tecken, så det är verkligen glädjande.



Det är oklart hur länge Wolfgang Pichler kommer stanna på sjukhuset och om man planerar någon form av intensivare behandling på plats.

Numera anställd av SOK

Wolfgang Pichler blev förbundskapten för det svenska skidskyttelandslaget 1995-1998, och han tog även uppdraget 2002 efter att ha varit personlig tränare åt skidskyttelegendaren Magdalena Forsberg under fyra års tid.

Från och med säsongen 2015 fram till 2019 var han återigen förbundskapten för det svenska skidskyttelandslaget efter att ha tränat ryska skidskyttedamerna mellan 2011 och 2014. Under hans ledning tog Sverige bland annat två guld och två silver under OS i Pyeongchang 2018.



Numera är 65-åringen anställd av SOK som talangutvecklare där ansvaret ligger i att förbereda unga vinterolympier för att lyckas satsa mot världstoppen.