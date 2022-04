Stommen av det EM-lag som slog volleybollvärlden med häpnad i Rumänien och Bulgarien i somras är förstås kvar – nio spelare. Såväl systrarna Isabelle Haak, Anna Haak som Rebecka Lazic, Alexandra Lazic kommer givetvis att spela.

– Vi har en bra trupp med bra konkurrens. Det här kommer blir spännande, säger den nye förbundskaptenen Lauri Hakala.

19 spelare kallade

Men det finns nya intressanta namn och några nygamla, bland andra Örebros Josephine Tegenfalk och Jonna Wasserfaller, som återkommer till landslagstruppen.

Totalt 19 spelare kallas till träningslägret i Ängelholm, 2-26 maj, inför European Silver League.

”Måste vara flexibla”

Alla kommer dock inte samlas 2 maj. Några spelare ansluter senare.



– Det är stora skillnader i spelarnas scheman. Vissa spelare spelar fortfarande med sina klubblag, andra är färdiga. Vi måste vara flexibla där. Det första målet för oss coacher är att lära känna spelarna och den situationen de är i, säger Hakala.

19-mannatruppen kommer att bantas till 14 spelare.



– Sedan, när vi har tränat ett tag, gör vi den slutliga uttagningen av de spelare som reser med oss när det blir tävlingsdags, berättar Hakala.



Sverige spelar sin första match i European Silver League 28 maj borta mot Slovenien. och första hemmamatchen spelas 4 juni i Idrottshallen i Lund mot Portugal.





Landslagstruppen



Klara Andersson, Hylte Halmstad Volley

Linda Andersson, Pölkky Kuusamo, Finland – Med på EM i somras

Vilma Andersson, Sm’Aesch Pfeffingen, Schweiz Med på EM i somras

Filippa Brink, Engelholms VS

Hedda Broberg, Bowling Green State University, USA

Hilda Gustafsson, Hylte Halmstad Volley

Anna Haak, ASPPT Mulhouse Volley, Frankrike – Med på EM i somras

Isabelle Haak, VakifBank Istanbul, Turkiet – Med på EM i somras

Hanna Hellvig, Schwarz Weiss-Erfurt, Tyskland – Med på EM i somras

Frida Kindbom, Engelholms VS

Alexandra Lazic, Radomka Radom, Polen – Med på EM i somras

Rebecka Lazic, Volley-Ball Nantes, Frankrike – Med på EM i somras

Elin Larsson, RIG Falköping/IK Ymer

Cecilia Malm, Engelholms VS

Sofie Sjöberg, Örebro Volley Med på EM i somras

Josephine Tegenfalk, Örebro Volley

Dalila-Lilly Topic, VC Wiesbaden, Tyskland Med på EM isomras

Kirsten Van Leusen, Volley Ball Romans, Frankrike

Jonna Wasserfaller, Örebro Volley



Lauri Hakala, förbundskapten

