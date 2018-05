Därför avbokade Trump mötet med Nordkorea

Donald Trump skickade ett brev till den nordkoreanska ledaren Kim Jong-un, där han meddelade att han ställer in det planerade mötet mellan länderna, som skulle ha hållits den 12 juni i Singapore.

Nu ger en källa från Vita huset en mer detaljerad beskrivning till varför Trump avbokade mötet.

Nordkorea dök inte upp

En av anledningarna ska vara Nordkoreas invändning mot en årlig, rutinmässig militärövning. Dessutom dök Nordkorea inte upp vid ett förberedande möte i Singapore, trots att USA skickat en speciell arbetsgrupp, enligt CBS News.

En annan faktor har varit Nordkoreas tystnad de senaste fem till tio dagarna. Vita huset menar att kommunikationen i stort sett upphört trots upprepade försök från både USA och Sydkorea.

Det visar på en oförmåga att verifiera Nordkoreas påstående om att man stängt ner sina nukleära anläggningar och förstört sina nukleära vapen, menar källan från Vita huset.

Kommunikationen upphört

Vita huset upplever att Nordkorea försöker fördröja målen som satts mellan länderna inför mötet. Man syftar bland annat på de militära övningarna som uteblev trots att det var avtalat mellan länderna, men också att man motsätter sig till de olika planerna.

Trump, som själv skrivit brevet, har under tiden inte pratat med Kim Jong-un, utan all kommunikation ska ha skett via USA:s utrikesminister Mike Pompeo, uppger en tjänsteman vid Vita huset.