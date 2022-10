Reseföretaget Detur begär sig i konkurs

Konsumentverket har tagit emot hundratals anmälningar mot resebolaget Detur. Bara efter att bolaget i september meddelade att man ställer in resten av chartersäsongen har det kommit in 148 anmälningar, varav 64 handlar om återbetalningar. Bolaget har även ställt in resor för nästa år.

Nu ger de ansvariga upp och begär sitt eget bolag i konkurs.

”Vägen tillbaka för resebranschen har visat sig längre och svårare än vad som förutsetts. Marknaden för solresor återhämtar sig inte så som tidigare bedömts.”

Bolaget skriver vidare :

”De operativa kostnaderna med ökande och svårbedömda kostnader för flygbränsle har försatt bolaget i en sådan position att ledningen har tvingats konstatera att det inte längre är meningsfullt att fortsätta ansträngningarna med omorganisation, rekapitalisering eller alternativt försäljning och måste tyvärr meddela att Detur tvingas begära sig själva i konkurs”.

Uppmanas bestrida beloppet

Enligt bolaget kan de resenärer fått sina resor inställda och betalat med kort bestrida beloppet hos utfärdande bank, och att detta brukar vara det snabbaste sättet att begära pengarna tillbaka.

Alternativen är att begära återbetalning från resegarantin via Kammarkollegiet eller genom att vända sig till konkursförvaltaren med sina krav. En process som brukar ta lång tid, ofta många månader. På sin hemsida upplyser Kammarkollegiet också att handläggningstiderna är längre än normalt och hänvisar vidare till Konsumentverket.

SVT Nyheter söker de ansvariga för att höra hur konsumenter och leverantörer berörs av konkursen. Enligt researrangören har problemen förvärrats av betal- och kreditkortföretagens beslut att hålla inne med resenärernas betalningar – något som gjort att bolaget inte kunnat betala sina skulder.

”Vi beklagar verkligen de besvär som detta innebär. Inte bara för de kunder som bokat in sig på en efterlängtad solresa, utan även all vår personal som har jobbat så hårt för Detur och som nu går en oviss framtid till mötes.”