Rösterna inifrån – här vittnar handläggare och chefer om hur ”Kassan” förändrades

Intervjuerna genomfördes av ISF under januari-mars 2018, på totalt åtta kontor som handlägger sjukpenning i områdena Blekinge, Halland, Jämtland, Skåne, Södermanland, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland.



ENHETSCHEF:

Tycker du att det finns skillnader i hur handläggarna tillämpar hur de gör i handläggningen?

Tänker du bedömningar, tänker du hela liksom process och de delarna?

Framför allt bedömningar, kanske.

Ja, jag skulle ljuga om jag säger att alla gör likadana bedömningar.

HANDLÄGGARE:

Det blir en rätt så naturlig del av arbetet att det blir en tuffare tillämpning, när man går från att vi ska ha förtroende på möten, det är det som är det viktiga, till att nu ska vi tillämpa försäkringen på rätt sätt, vi ska vara restriktiva med möten. Vi ska vara tuffare och hårdare.

Hur har ni fått de signalerna?

Vi har inte fått att vi ska vara tuffare, jo, de signalerna stämmer ju, men det är väl mer att det ska vara rättssäkert. Det är de signalerna.

Och vad lägger ni i rättssäkert-begreppet då?

Tuffare.

HANDLÄGGARE:

Vi släppte igenom för mycket helt enkelt.

Om man jämförde då eller?

Man jämförde olika områden så klart, och även inom teamen, att det var en stor diskrepans mellan handläggare. Man uttryckte det mer som att vi har tillämpat försäkringen på lite fel sätt. Eller lite för frikostigt.

SPECIALIST:

Många av nya anställda är ju väldigt tuffa i sina bedömningar, vi kvalitetssäkrar ju, vi får backa lite, för att tala om att vi har faktiskt en skyldighet att ta reda på vissa saker

Med tuffa, menar du då att de avslår om de inte har tillräckligt med underlag?

Ja, de kan väl tycka att de inte behöver utreda mera och det här är tillräckligt och så ger de avslag. Det är fokus på att ge avslag nu, vi har inte legat så bra till på den fronten.

ENHETSCHEF:

Har man under ett år aldrig något avslag eller indrag så blir det lite hur ligger du till i försäkringen, för under hela året så är det ganska ovanligt att det inte är någon som kommer in med något intyg som ... där rätten till inte är styrkt.

Men underlättar det för dig att ha ett 9,0-mål eller hur tänker ni? Pratar ni om 9,0-målet eller hur ...

Ja, vi firar mest. (skratt)