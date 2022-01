Åkesson om LO-förbundens linje: ”Hyckleri av episka mått”

LO, där IF Metall ingår, gav på onsdagen besked om att man kommer att lägga 30 miljoner kronor på att stötta Socialdemokraterna inför valet. Efter petningen av en lokal fackordförande i Luleå har IF Metall i veckan samtidigt gett besked att det inte går att förena politiska uppdrag för Sverigedemokraterna med förtroendeuppdrag inom IF Metall. Helt orimligt, menar SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

– Det duger med Sverigedemokraters pengar som man skickar till Socialdemokraternas valkampanj, men vi får absolut inte ha förtroendeuppdrag i fackförbunden. Det är ett hyckleri av episka mått, säger Åkesson i Aktuellt.

– Det här handlar inte om värderingar, det här är ett LO-förbund som vill att Socialdemokraterna ska vinna valet och därför kan man inte acceptera sverigedemokrater i förtroendeposition.

”Svårt att förstå retoriken”

Sverigedemokraterna pekar ju ofta på Socialdemokraterna som en politisk fiende, gör inte det uppdrag både för SD och en facklig rörelse med tydliga kopplingar till S svåra att förena?

– Jag har svårt att förstå den retoriken. Väldigt många LO-medlemmar röstar på Sverigedemokraterna och då blir det helt orimligt att fackledningen agerar på tvärs med vad medlemmarna vill och röstar för.

Hänvisar till kongressbeslut

Susanna Gideonsson, ordförande för LO, där IF Metall ingår, hänvisar till beslutet från LO-kongressen i fjol att LO-förbunden ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna.

60 procent av era medlemmar röstar på andra partier än Socialdemokraterna. Att LO satsar 30 miljoner kronor på att kampanja för Socialdemokraterna inför valet, kan du förstå medlemmar som tycker att det inte gagnar det parti som de stödjer?

– Jag kan förstå att man tycker att det sticker i ögonen, att det är en stor summa. Samtidigt har vi ett kongressbeslut att vi ska samverka med socialdemokratin.

– För oss handlar det också om hederlighet, att vi går ut och talar om vad vi gör med pengarna. Vi vill lyfta fram frågor som är viktiga för arbetarna i Sverige och utifrån det så satsar vi de här pengarna.