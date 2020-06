40 äldreboenden sticker ut – fördubblad överdödlighet under coronavåren

– Vi har haft ett stort bortfall. Det är jättesvårt att säga vad det beror på, många var ju väldigt sjuka, säger Maria Staffas som är tf enhetschef på äldreboendet Kungsljuset i Borlänge.

Boendet är ett av de äldreboenden i Sverige som har haft högst överdödlighet under några av de värsta coronaveckorna, visar SVT:s kartläggning. 18 personer som var folkbokförda på Kungsljuset avled under en tioveckorsperiod i vår, att jämföra med i genomsnitt en person under motsvarande period åren 2017-2019.

Enligt Maria Staffas är det svårt att säga hur många som har avlidit av covid-19 eftersom alla inte har testats.

– I dagsläget har vi ingen smitta här i huset, vare sig bland personal eller boende. Vi har varit otroligt noga med basala hygienrutiner, personalen har varit hemma när de har varit sjuka och de som har varit dåliga här har varit isolerade. På det viset blev det stopp till slut, nu har vi ingen smitta, säger Maria Staffas.

Fördubblad överdödlighet

SVT har identifierat runt 40 äldreboenden runt om i landet som sticker ut och där överdödligheten har mer än fördubblats under vecka 10 till vecka 19. Majoriteten av boendena ligger i Stockholmsområdet – men boenden finns även i städer som Borlänge, Göteborg, Gävle och Linköping.

Vi har varit i kontakt med en rad av dessa boenden för att försöka få en bild av vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till vårens dödsfall.

De flesta uppger att de inte vet hur smittan kom in. Men en återkommande fundering handlar om att det i början rådde förvirring kring vilka symptom som skulle känneteckna covid-19 och att många därför kan ha jobbat sjuka. En annan orsak som flera nämner är att varken personal eller boende har testats för covid-19 vilket gjort att man inte kunnat veta vem som bar på smittan.

Vill ha nationell diskussion

Ett annat boende som, enligt vår kartläggning, har haft hög överdödlighet är Forellplan i Gävle. Coronaviruset är en del av förklaringen, enligt Magnus Höijer som är sektorchef på Välfärd Gävle.

– Vi har infört besöksförbud och jobbat mycket med våra chefer och medarbetare, sen tror jag och förväntar mig en nationell diskussion framöver om äldreomsorgens förutsättningar. Vi behöver lära oss av det här på många sätt, säger Magnus Höijer.