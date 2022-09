Annie Lööf avgår som partiledare för Centerpartiet

Under pressträffen berättade Annie Lööf om hur hon anser att Centerpartiet har gjort ett stort avtryck under hennes tid med partiet. Lööf sade vidare att hon tog beslutet att avgå under gårdagen men attdet är ett beslut som har vuxit fram under en tid.

– Jag lämnar detta besked nu för att Centerpartiet ska få ha en ordnad och bra process för att välja en ny ledare.

Hon beskriver hur hon efter valet vaknade upp med känslan av besvikelse över valresultatet, men också med en lättnad av att inte ha kommit till skada.

– Jag står med rak rygg. Jag är övertygad om att det finns flera krafter som säger ifrån när anständighetens gräns passeras. Jag har gjort min del, jag vet att vi är fler som inte kommer låta hatet vinna. Politiken är en väldigt tuff bransch, säger hon.

”Det är klart att det är känslosamt efter elva långa år”

Till SVT:s reporter sade Annie Lööf efter pressträffen att hon känner att hon tagit rätt beslut.

– Men det är ju ett svårt besked att ge. Det är klart att det är känslosamt efter elva långa år.

Vidare berättade C-ledaren att hon inte tror att ett partiledarbyte kommer ändra rikting för Centerpartiets politik.

– Det är inte min roll att peka ut en rikting framåt, men den roll som Centerpartiet har är ett gemensamt beslut som vi har fattat.

Kommer inte sakna att alltid vara på gång

På frågan vad hon inte kommer sakna med politiken skrattar hon lite.

– Jag kommer inte sakna att alltid vara på gång, jag tror inte jag har haft en semester under de här åren när jag inte blivit avbruten. Jag önskar att jag får en lite mer normal vardag tillsammans med min familj.

Fram till dess att en ny partiledare har kommit på plats kommer Annie Lööf att fortsätta som partiledare.