Arbetsförmedlingen: ”Rekordhög takt i antalet varsel”

Under de tre första veckorna i mars har drygt 18 000 personer i Sverige varslats om uppsägning, uppger Arbetsförmedlingen.

– Det är en högre takt än under finanskrisen, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen under en presskonferens.

Hittills i mars har 18 367 personer varslats om uppsägning i Sverige. – Det är troligen i underkant, vi räknar med att det är kring 20 000 personer. Det är rekordhög takt i antalet varsel, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, under måndagens presskonferens. Hotell- och restaurangbranschen hårt drabbad Hårdast drabbad är hotell- och restaurangbranschen, som står för 50 procent av varslen, följt av rese- och bemanningsbranschen, samt transport- och handelsbranschen. Det är nu ett hårt tryck på Arbetsförmedlingen, som själva drabbades av uppsägningar förra året. Men generaldirektören Maria Mindhammar är optimistisk. – Vi är färre till antalet. Men vi är vana att hantera varsel, och jag tror att vi är bra rustade. Behöver inte skriva in sig För att minska smittspridningen och arbetsbelastningen önskar hon att man i första hand besöker Arbetsförmedlingen digitalt, i den mån det går. – Vi vill också vara tydliga med att de som varslats och permitteras inte behöver skriva in sig hos oss. Det gör man först när man är arbetslös, förklarar Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Lågt antal ansökningar om permitteringar Vad gäller permitteringar är siffrorna fortfarande relativt låga, 650 personer hittills i mars – där tros förklaringen dock vara att ansökningarna inte kommit in ännu. På arbetslösheten ser man, än så länge, inte någon större effekt, under mars månad. – Det är också viktigt att tillägga att alla varsel leder inte till uppsägningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Vad gäller arbetskraft ser man en ökad efterfrågan – kanske inte helt oväntat – inom vård och omsorg, och till viss del inom IT-branschen. Dela Dela

