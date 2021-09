Baylans medarbetare till SGU: ”Menar ni att ni kommer att publicera rapporten?”

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) har fått hård kritik för hanteringen av en rapport om Cementas kalkbrytning på Gotland, som myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, lämnade över till regeringskansliet den 20 augusti.

SGU hade också planerat att lägga ut den som en nyhet på sin hemsida, men den blev inte känd förrän i början av oktober då Svenska Dagbladets ledarsida berättade om den. SvD:s ledarskribent Peter Wennblad kunde också visa hur SGU i mejl beskrivit att man avstått från publiceringen efter önskemål från regeringskansliet.

Att SGU uppfattade det som ett önskemål har också bekräftats av SGU i bland annat öppna intervjuer med SVT, och i en granskning av mejl och andra kontakter som Svenska Dagbladet publicerade på onsdagen.

De inblandade tjänstemännen på näringsdepartementet tillbakavisar dock att det skulle ha funnits något önskemål.

– Om de har uppfattat det som ett önskemål så är det deras tolkning, säger en av tjänstemännen till SvD.

”Måste verkligen er rapportering läggas upp?”

SVT har begärt ut de Teams-chattar som SGU:s ställföreträdande generaldirektör Göran Risberg haft med departementet under den aktuella perioden. Där framgår att diskussionen uppstår när Risberg den 19 augusti meddelar att ”Vi kommer inte göra ett pressmeddelande men vi kommer publicera pm som en nyhet”.

Detta får tjänstemannen på departementet att reagera: ”Menar ni att ni kommer att publicera rapporten som en nyhet på er hemsida?” Lite senare frågar han: ”Måste verkligen er rapportering läggas upp på er hemsida? Det är ju inget regeringsuppdrag utan en beställning från Regeringskansliet”.

Efter telefonkontakter avstår sedan SGU från att lägga ut rapporten.

”Vi behöver publicera”

Kontakterna är bitvis intensiva, och efter att SvD begärt ut rapporten skriver Göran Risberg till tjänstemannen att ”nu är läget sånt att vi behöver publicera”.

Även detta ifrågasätts: ”Har det att göra med antalet utlämningsförfrågningar? Brukar man inte bara publicera regeringsuppdrag?” skriver tjänstemannen.

Göran Risberg säger till SVT att han har förståelse för om regeringskansliet ville sätta sig in i rapporten, men att han står fast vid att det handlade om ett tydligt önskemål.

”Baylan hade ingen kännedom”

SVT har sökt tjänstemannen men får bara en skriftlig kommentar från ett skriftligt svar från Karin Eckerdal, enhetschef vid Näringsdepartementet:

”När handläggarna förstod att SGU skulle publicera bakgrundsunderlaget så lyftes frågan om man kunde avvakta med publicering tills efter helgen, då underlaget skulle komma in till Regeringskansliet en fredag eftermiddag. Dels för att kunna bedöma behovet av kompletteringar, dels för att läsa in sig och kunna svara på frågor. Underlaget kom enligt plan in till Regeringskansliet den 20 augusti och blev då en allmän handling, den lämnades ut till både medier och andra från den 23 augusti. Själva beställningen till SGU var offentlig sedan mitten av juli 2021.”

Näringsminister Ibrahim Baylans pressekreterare Kajsa Loord skriver i ett SMS till SVT apropå tjänstemannens chattbudskap att ”Ibrahim Baylan hade ingen kännedom om det”.