C avgör pensionsfrågan – men Annie Lööfs besked dröjer

Regeringen (i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet):

Regeringens pensionsförslag innebär en ny skattefri förmån, kallat garantitillägg. Det ska ges till pensionärer med lägst inkomster. För de som får upp till 11 846 kronor i månaden innebär förslaget ett garantitillägg på 1 000 kronor i månaden.

Totalt räknar regeringen med att en miljon pensionärer får förstärkt ekonomi med i genomsnitt mer än 750 kronor per månad genom garantitillägget. Den första utbetalningen är tänkt att komma i augusti.

Oppositionen:

Pensionsförslaget från Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna består av tre delar.

Garantipensionen höjs med 600 kronor per månad, för alla med en allmän pension under 14 000 kronor per månad. Förslaget kostar 3,7 miljarder kronor per år.

Konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 350 kronor (för ensamboende, 175 kronor för sammanboende) till en kostnad av 1,4 miljarder kronor. Bostadstillägget är skattefritt. Båda förslagen ska införas i oktober i år.

Skatten på pension sänks för alla, och med 200 kronor per månad för de med en total pensionsinkomst över 14 000 kronor per månad från den 1 januari 2023. Sänkningen minskar offentliga sektorns inkomster med 6 miljarder kronor per år.

Inför en ”gas” i pensionssystemet. En sådan reform skulle, när tillgångarna i pensionssystemet är mer än 10 procent högre än skulderna, ge flera hundra kronor mer i månaden för en pensionär i vanliga inkomstlägen. Det skulle kosta 3,3 miljarder kronor per år.

Källa: Regeringen, DN Debatt via TT