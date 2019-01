Morddömda överklagar omtalat yxmord – tas upp i Veckans brott

Alla parter väntade in i det sista med att lämna in sina överklaganden till Uddevalla tingsrätt. Sent på onsdagen kom så beskedet att både den 22-åring som högg ihjäl Magnus Natschki med en yxa och den 19-åring som filmade mordet med en mobilkamera överklagar till hovrätten. I tingsrätten dömdes de till tio respektive tolv års fängelse för mord.

Åklagaren har i skrivande stund inte överklagat domen mot de två morddömda. Däremot överklagas domen mot den 34-åring som dömdes till sex års fängelse i tingsrätten och mot den 42-åring som dömdes till sex månaders fängelse. Det var i hans kolonistuga en stor del av misshandeln skedde. Åklagaren vill i 42-åringens fall att han ska dömas för skyddande av brottsling och medhjälp till olaga frihetsberövande.

Mardrömmen startade

Magnus Natschki, 36, delade lägenhet med sin kompis, den 22-årige mannen, i Angered utanför Göteborg. På morgonen den 6 december 2017 skulle 22-åringen gått till skolan, men försov sig. Därför var han hemma när tre för honom främmande män plötsligt trängde sig in i lägenheten och började hota och misshandla Magnus och pressa honom på pengar.

Det blev inledningen till en mardrömslik dag som slutade med att 22-åringen högg ihjäl Magnus medan en av de tre männen, en 19-åring, stod bredvid och gav instruktioner samtidigt som han filmade.

Gick själv till polisen

Själv hävdar 22-åringen att han blev hotad och tvingad att mörda. Efter mordet körde han, 19-åringen och ytterligare en man som pekas ut som hjärnan bakom alltihopa söderut i Europa. På motorvägen i Tyskland uppger 22-åringen att han fick panik och trodde att även han själv skulle bli mördad. Han slängde sig ur bilen och blev upplockad av en ambulans som körde honom till tysk polis där han angav sig och berättade allt som hänt.

Ville att han skulle frikännas

Uddevalla tingsrätt gav 22-åringen straffrabatt och dömde honom till 10 års fängelse. Det innebär att han som höll i yxan fick ett lägre straff än den som stod bredvid och höll en mobiltelefon. 22-åringens advokat Björn Hurtig vill dock att hans klient ska frikännas helt och har överklagat.

– Nu avvaktar vi hovrättens prövning, säger Björn Hurtig till Veckans brott.

Även 19-åringens advokat Erik Pousard har överklagat och uppger att hans klient förnekar brott. Att han inte var på platsen när Magnus mördades utan ska gå fri.

– Den 22-åring som hugger ihjäl målsäganden med en yxa döms till 10 års fängelse. Min huvudman som var 19 år vid händelsen och som påstås ha filmat förloppet döms till 12 år. Vi är helt medvetna om att 22-åringen frivilligt angett sig, och att han möjligen ska tillerkännas viss strafflindring för det. Men vår uppfattning är att resultatet, när det kommer till tingsrättens värdering av skuld och påföljd, inte är rimlig, säger Erik Pousard till Veckans brott.

Kan gå till Högsta domstolen

Fallet spås dock gå längre än så – och hela vägen upp till Högsta domstolen. Yxmord i sig är inget unikt, däremot är omständigheterna kring fallet Magnus Natschki mycket ovanliga:

Mördaren saknar eget motiv. Polisutredningen har inte hittat något kring 22-åringen som visar att han hade anledning att mörda Magnus när han vaknade upp den där morgonen.



Mycket utstuderat. Misshandeln av Magnus pågick i över 14 timmar och på flera platser: i hans lägenhet, i en kolonistuga och slutligen i ett skogsområde där han också mördades. Däremellan kördes Magnus runt med bil i Göteborg. Dessutom var det ovanligt många personer inblandade i mordet, på olika sätt.



En speciell form av nödvärn. 22-åringens advokat hänvisade till så kallade putativt nödvärn som innebär att man tror sig vara hotad till livet. Tingsrätten slog fast att 22-åringen befunnit sig i ett ”nödliknande” tillstånd.



Chans att fly. Vid flera tillfällen hade 22-åringen möjlighet att ringa polis eller sticka därifrån, något han själv konstaterar i förhör. Ändå stannade han kvar.

Tas upp i premiären av Veckans brott

I kvällens premiär av Veckans brott kl 21.00 i SVT 1 tas yxmordet upp och frågan alla ställer sig: Blev 22-åringen tvingad, eller bär han själv ansvar för mordet?